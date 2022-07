Państwa członkowskie Unii przyjęły już siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę.

Część rosyjskich mediów przekazuje informacje, że doszło do złagodzenia restrykcji wobec sektora lotniczego Rosji. W mediach pojawiły się doniesienia, że UE zniesie zakaz dostaw towarów dla lotnictwa cywilnego w tym kraju. Według "Kommiersanta" na tle tych doniesień akcje Aerofłotu na moskiewskiej giełdzie wzrosły o 5 proc.

Informacje o złagodzeniu sankcji stanowczo zdementował ambasador Sadoś.

"To nieprawdziwe informacje. Pakiet w najmniejszym zakresie nie złagodził sankcji wobec rosyjskiego transportu lotniczego. Doprecyzowaliśmy jedynie zapisy dotyczące dostępu do informacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu lotniczego dla Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Chodzi o dostęp do informacji związanych z kontrolą ruchu lotniczego" - wyjaśnił polski dyplomata.

Przyjęty w czwartek pakiet obejmuje m.in. zakaz importu rosyjskiego złota, w tym biżuterii. Rozszerza także listę kontrolowanych produktów, które mogą przyczynić się do militarnego i technologicznego wzmocnienia Rosji lub rozwoju jej sektora obronnego i bezpieczeństwa, wzmacniając tym samym kontrolę eksportu w zakresie podwójnego zastosowania i zaawansowanej technologii.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)