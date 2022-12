Wcześniej we wtorek cytowany przez portal Euronews minister finansów Węgier Mihaly Varga, poinformował, że Budapeszt zablokował porozumienie w sprawie pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 18 mld euro. Węgierskie władze już wcześniej zapowiadały, że nie zgodzą się na unijną pożyczkę dla Ukrainy i przekażą temu krajowi równowartość swojego wkładu w ramach dwustronnego porozumienia.

Na konferencji w Bratysławie po spotkaniu szefów dyplomacji państw Grupy Wyszehradzkiej dziennikarze zapytali Szijjarto o zablokowanie przez jego kraj pomocy finansowej dla Ukrainy.

"Jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, to z wielkim szacunkiem chciałbym poprosić, abyście nie rozpowszechniali fałszywych informacji. Myśmy nie wetowali żadnego wsparcia, które ma iść w kierunku Ukrainy" – zwrócił się do dziennikarzy szef MSZ Węgier.

"My, Węgrzy, wspieramy i będziemy wspierać Ukrainę, chcemy udzielać jej pomocy. A jeśli chodzi o tę część sumy, która należy do nas, my ją przekażemy Ukrainie" – zapewnił Szijjarto. Dodał, że Węgry zwróciły się do Ukrainy, aby powiedziała, kto dokładnie z ich strony będzie rozmawiał na temat tej pomocy z węgierskim rządem. Podkreślił, że węgierski minister finansów dostał informację, że musi zabezpieczyć właściwe źródła pomocy. "Z własnego budżetu damy Ukrainie taką pomoc, która jest naszą częścią" – zapewnił szef MSZ.

"Nie wspieramy tego, aby źródłem pomocy był kredyt (…). Nie zgadzamy się z tym, że UE będzie unią dłużników, jest to nasz generalny pogląd, że nie wspieramy brania kredytów" – podkreślił Szijjarto.

Szef MSZ Czech Jan Lipavsky ocenił że "Węgry chcą iść inną drogą niż pozostałe 26 krajów członkowskich" UE.

"Musimy znaleźć rozwiązanie, które doprowadzi do tego, że Ukraina otrzyma tę pomoc, której potrzebuje. Widzę tutaj, że trzeba będzie rozmawiać na szczeblu premierów, premierzy spotykają się w Tiranie na spotkaniu Bałkanów Zachodnich i odbędzie się wtedy takie spotkanie (…) może ta sytuacja rozwinie się i będzie można odblokować to weto. A biorę to jako wyzwanie dla naszej prezydencji" – powiedział szef czeskiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych Zbigniewa Rau powiedział, że "Polska szczyci się tym, że należy do liderów pomocy okazywanej walczącej Ukrainie w wymiarze humanitarnym, ekonomicznym, a także wojskowym". "I to jest stanowisko, które zajmujemy na każdym forum międzynarodowym. Nie tylko jesteśmy za wspieraniem Ukrainy, ale także należymy do tych inicjatorów takiego wsparcia" – powiedział Rau.

autor: Karol Kostrzewa