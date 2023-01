Premier Francji Elisabeth Borne prezentuje we wtorek plan reformy systemu emerytalnego, co zdaniem obserwatorów może spowodować masowe protesty, mimo iż z danych KE wynika, że francuskie rozwiązania emerytalne są szczególnie drogie dla państwa i znacznie wygodniejsze dla obywateli niż w innych krajach unijnych.

W Niemczech, Włoszech, Danii, a wkrótce też w Hiszpanii wiek emerytalny to 67 lat, a w Wielkiej Brytanii - 66 lat.

Najwcześniej pracę zawodową kończą obywatele Luksemburga - średnio w wieku 60,2 lat, a najpóźniej Włosi - 65,5 lat, Niemcy - 64,6 lat, Portugalczycy - 64,3 lat. Średnio mieszkańcy UE przechodzą na emeryturę w wieku 63,8 lat.

Średnio emerytura Francuzów to 54,4 proc. ich ostatniej pensji, podczas gdy średnia dla wszystkich krajów unijnych to 46,2 proc. ostatnich poborów. Jednak w Hiszpanii jest to 77 proc. ostatniej wypłaty, w Portugalii - 74 proc., a we Włoszech - 66,9 proc.

W UE tylko Grecja i Włochy wydają więcej na emerytury niż Francja, odpowiednio 15,7 proc. i 15,4 proc. PKB. Wydatki poniżej średniej unijnej, wynoszącej 11,6 proc. PKB, ponoszą Polska - 10,6 proc., Niemcy - 10,3 proc. i Rumunia - 8,1 proc., a najmniej wydaje Irlandia - 4,6 proc. PKB.

Agencja Bloomberga podała we wtorek, że nawet najbardziej umiarkowane francuskie związki zawodowe opowiedziały się za strajkami, jeśli wiek emerytalny zostanie podniesiony powyżej 62 roku życia.

Kolejne rządy we Francji bezskutecznie próbują wprowadzić w życie reformę emerytalną, ale każda próba przeforsowania zmian wywołuje gwałtowne manifestacje uliczne w całym kraju.

