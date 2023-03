Parlament Europejski jest podzielony co do tego, czy dostęp do pół miliarda euro ze specjalnego funduszu na wspólne zakupy uzbrojenia przez kraje członkowskie UE powinien być ograniczony tylko do przedsiębiorstw zbrojeniowych ze Wspólnoty - informuje w poniedziałek brukselski portal Politico.

"Ponieważ wojna Rosji na Ukrainie stanowi duże obciążenie dla zapasów broni UE, w Brukseli trwają walki wewnętrzne o to, jak najlepiej je uzupełnić. Ostatnia potyczka toczy się wokół funduszu zakupowego, który ma zwiększyć produkcję broni w Europie" - relacjonuje portal. Reklama Jak ustalili dziennikarze Politico, komisje PE zajmujące się przemysłem, rynkiem wewnętrznym oraz bezpieczeństwem i obronnością spierają się czy środki funduszu (EDIRPA) będą mogły zostać wykorzystane do składania wspólnych zamówień na uzbrojenie tylko w granicach Unii Europejskiej, czy również poza nią. Według Politico, francuscy europosłowie wywodzący się z liberalnej frakcji Renew opowiadają się za zamknięciem drzwi przedsiębiorstwom spoza UE. Deputowani z Polski, Estonii, Portugalii, Niemiec i Luksemburga są przeciwni takiemu rozwiązaniu, chcąc, by państwa Unii mogły korzystać z oferty zbrojeniowej Korei Południowej czy Stanów Zjednoczonych. Reklama Francuski przemysł odpowiada za ponad 25 proc. produkcji uzbrojenia w UE. Projekt funduszu o wartości 500 mln euro w latach 2022-2024, wspierającego wspólne zakupy przez państwa członkowskie UE najbardziej potrzebnego sprzętu obronnego, został przedstawiony przez Komisję Europejską w połowie ubiegłego roku. Z Brukseli Artur Ciechanowicz Roma Bojanowicz