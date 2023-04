Parlament Europejski przyjął we wtorek dyrektywy i rozporządzenia z pakietu "Fit for 55", które mają prowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Według wiceministra sprawiedliwości RP Sebastiana Kalety koszty tego pakietu dla Polski do 2030 roku wyniosą 189 mld euro. "Za" głosowali przedstawiciele PO, PSL i Lewicy. Reklama Wiceminister sprawiedliwości RP Sebastian Kaleta podał na Twitterze, że według banku Pekao koszty pakietu "Fit for 55" dla Polski do 2030 roku wyniosą 189 mld euro. Jak podał polityk, za przyjęciem pakietu głosowali polscy eurodeputowani: Małgorzata Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Balt, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Krzysztof Hetman, Danuta Huebner, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Łuasz Kohut, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Leszek Miller, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski, Sylwia Spurek i Róża Thun. (PAP) Artur Patrzylas