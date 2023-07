O wątpliwościach Brukseli co do rządowej nowelizacji ustawy ocenowej pisaliśmy w DGP miesiąc temu. Teraz KE – nie czekając na Senat i prezydenta – przekazała je wprost rządowi. Według informacji DGP Virginijus Sinkevičius, unijny komisarz ds. środowiska, wyraził zaniepokojenie uchwalonymi przez Sejm przepisami w liście skierowanym do resortów infrastruktury i klimatu. Chodzi o regulacje, które wprowadzają pojęcie inwestycji strategicznej. Przedsięwzięcia, którym rząd nada ten status, mają być przygotowywane w przyśpieszonym trybie, m.in. bez konsultacji społecznych i decyzji środowiskowych. Nasz rząd zaznacza, że podobne regulacje wprowadzili u siebie Niemcy, Włosi czy Szwedzi. KE stoi jednak na stanowisku, że wyłączenia ze standardowego postępowania środowiskowego są dopuszczalne w ściśle określonych przypadkach i po spełnieniu rygorystycznych warunków, a procedowane regulacje dają rządowi zbyt szerokie możliwości ich przyznawania.

