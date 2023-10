Jak poinformowało PAP Ministerstwo Finansów, szefowa resortu Magdalena Rzeczkowska we wtorek wzięła udział w konferencji „Going for Growth” w Brukseli. Jej celem było omówienie wniosków i rekomendacji zawartych w raporcie OECD „Going for Growth”: Economic Policy Reforms 2023. Autorzy raportu skupili się na podwójnej transformacji - czyli transformacji energetycznej i cyfrowej, polityce społecznej oraz reformach regulacyjnych. Z raportu wynika, że wzrost cen energii w wyniku pandemii oraz wojny na Ukrainie najbardziej odczuły najbiedniejsze gospodarstwa domowe, które OECD wskazuje jako grupy wymagające priorytetowej pomocy.

Wojenne koszty

Polska minister finansów oceniła, że autorzy omawianego dokumentu poświęcili zbyt mało uwagi skutkom agresji Rosji na Ukrainę.

„Agresja Rosji na Ukrainę radykalnie zmieniła skalę wyzwań stojących przed rządami nie tylko w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ale na całym świecie” - powiedziała, cytowana w materiale MF, minister Magdalena Rzeczkowska.

Potrójna transformacja

Dodała, że ze względu na wojnę na Ukrainie ważna jest nie tylko transformacja cyfrowa i energetyczna, ale i transformacja militarna w kontekście bezpieczeństwa.

„Wojna sprawiła, że bezpieczeństwo obywateli natychmiast znalazło się na szczycie naszej agendy, w Polsce i w wielu krajach europejskich. Doprowadziła do decyzji o wzmocnieniu potencjału obronnego. Tym samym może stać się konieczną trzecią transformacją, militarną” - dodała Rzeczkowska.

Reguły fiskalne po nowemu

MF podało, że minister Rzeczkowska zwróciła uwagę na potrzebę specjalnego traktowania wydatków obronnych w ramach procedowanej obecnie reformy unijnych reguł fiskalnych, która pozwoli na realizację zwiększonych wydatków na obronność.

„Potrójna transformacja, jak bym ją nazwała, po uwzględnieniu transformacji wojskowej, wymaga ogromnych środków finansowych. Jest to szczególnie istotne w kontekście toczącej się debaty na temat reformy reguł fiskalnych w niektórych krajach oraz w Unii Europejskiej. Trudno mi sobie wyobrazić, że reguły fiskalne mogłyby ignorować wysiłki, jakie niektóre kraje muszą podjąć w tym zakresie. Kraje różnią się skalą swoich potrzeb i możliwości, a reguły fiskalne muszą te różnice uwzględniać” – stwierdziła minister Rzeczkowska.

Różne kraje, różne problemy

MF wskazało, że szefowa resortu finansów mówiła także o transformacji energetycznej, czyli kolejnej ważnej kwestii z punktu widzenia interesów Polski. W jej ocenie na transformację energetyczną potrzebne są duże środki. W przyjętych rozwiązaniach stwierdziła polska minister finansów, trzeba uwzględnić różną sytuację państw członkowskich i zapewnić równy dostęp do finansowania.

„Myślę, że w tym obszarze potrzebujemy dużej elastyczności, ale także międzynarodowej solidarności w obliczu ogromnych wyzwań, jakie przed nami stoją. Aby transformacja klimatyczna zakończyła się sukcesem, musi być zrównoważona – również pod względem finansowym i społecznym” – stwierdziła Magdalena Rzeczkowska.

W wydarzeniu uczestniczyli również sekretarz generalny OECD Mathias Cormann oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej dyrektor gen. w DG Reform Mario Nava.

