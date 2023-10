"W ramach tego programu pomoc będzie miała formę dotacji bezpośrednich. (...) Celem wsparcia jest pokrycie dodatkowych kosztów, wynikających z wyjątkowych podwyżek cen energii w związku z obecnym kryzysem geopolitycznym" - podała KE.

Pomoc będzie dostępna m.in. dla przedsiębiorstw działających w sektorze produkcji przemysłowej czy górnictwa.

Komisja sprecyzowała, że całkowita kwota, która może być przyznana na przedsiębiorstwo, nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 4 mln euro; przedsiębiorstwa energochłonne, działające w szczególnie dotkniętych sektorach, będą uprawnione do otrzymania pomocy w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie do 40 mln euro.

KE stwierdziła, że polski program jest "konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zakłóceniom w gospodarce państwa członkowskiego" oraz zgodny z unijnymi zasadami udzielania pomocy państwowej.

