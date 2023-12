„Stanowisko Węgier w sprawie budżetu Unii Europejskiej jest takie, że nie ma potrzeby wprowadzania poprawek do budżetu UE. Wszystkie kwestie można rozwiązać poza budżetem lub poprzez wewnętrzną realokację w ramach istniejącego budżetu” – przekazał polityk.

Pomoc dla Ukrainy

Choć Budapeszt jest gotów do negocjacji w tej sprawie, to wcześniej muszą być spełnione odpowiednie warunki. Jeśli dalsza pomoc finansowa dla Ukrainy ma mieć miejsce w ramach zmienionego budżetu UE, to może być ona udzielona na okres maksymalnie jednego roku, a środki unijne dla Węgier nie mogą być blokowane.

Na początku przyszłego roku ma odbyć się nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w tej sprawie, a to oznacza, że „nastąpi intensywny okres negocjacji między Węgrami a Komisją Europejską oraz między Węgrami a pozostałymi państwami członkowskimi UE” – powiedział Balazs Orban.

Negocjacje w sprawie akcesji Ukrainy

W czwartek Rada Europejska zdecydowała podczas spotkania w Brukseli o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą.

Premier Węgier Viktor Orbana, który się temu sprzeciwiał, nie wziął udziału w głosowaniu. „Nie chciałem brać udziału w tej złej decyzji, więc wolałem opuścić salę” – tłumaczył w piątek w porannym wywiadzie. Zaznaczył też, że w razie konieczności Budapeszt będzie miał jeszcze wiele okazji, aby zawetować przystąpienie Ukrainy do UE.

„W ten sposób Węgry nie zapobiegły podjęciu decyzji, ale nie biorą odpowiedzialności za tę błędną decyzję” – tłumaczył wówczas Balazs Orban. „Nadal nie popieramy ani nie zgadzamy się z otwarciem negocjacji” – dodał.

Węgry zablokowały jednak przyjęcie nowego wsparcia budżetowego UE dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro. Przywódcy unijni najprawdopodobniej powrócą do tej sprawy na początku przyszłego roku.

Z Budapesztu Marcin Furdyna