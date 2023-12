W środę w Warszawie wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej spotkała się z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Jak mówiła podczas późniejszej konferencji prasowej, było to robocze spotkanie dotyczące praworządności, a dokładniej niezawisłości wymiaru sprawiedliwości.

Artykuł 7

Przypomniała, że w grudniu 2017 r. KE wdrożyła wobec Polski art. 7, gdyż "doszliśmy do wniosku, że pojawiło się systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce". Mówiła też o kamieniach milowych, których spełnienie było warunkiem dla uruchomienia środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jak wskazała, premier Donald Tusk omówił w minionym tygodniu te kwestie w Brukseli i złożył swoje deklaracje.

"Zawsze żałowałam, że poprzednie reformy doprowadziły do chaosu, zmniejszyły zaufanie wobec wymiaru sprawiedliwości wśród obywateli Polski i spowolniły postępowania sądowe" - mówiła Jourova.

Wyraziła jednocześnie zadowolenie, że obecny rząd chce zmienić radykalnie kurs i współpracować, by poprawić sytuację. "Minister Bodnar powiedział, że jego głównym zadaniem jest wprowadzenie praworządności w Polsce. Nie dlatego, że chce tego Bruksela, ale dla obywateli Polski" - powiedziała.

"Oczywiście każdy polski rząd może reformować wymiar sprawiedliwości, ale w trakcie tej reformy należy szanować traktaty europejskie" - podkreśliła Jourova.

Wiceszefowa KE relacjonowała, że podczas środowego spotkania rozmawiano szczegółowo o wielu kwestiach w kontekście art. 7. "Wspólnie z panem ministrem ustaliliśmy, że celem jest zamknięcie tej procedury, ale potrzebujemy na to czasu. To nie jest kwestia tygodni" - przyznała. "Osobiście mam nadzieję, że powinno się to udać w ramach tej kadencji KE" - dodała.

Wskazała też, że rozmawiano też o kamieniach milowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. "To rząd deklaruje, w jaki sposób chce spełnić te kamienie milowe. Rozmawialiśmy o tym z ministrem Bodnarem. Komisja ma teraz dwa miesiące na ocenę propozycji pana ministra; nasi eksperci zajmą się tym" - mówiła.

Bodnar: Spotykamy się z Komisją Europejską w duchu współpracy

Spotykamy się z Komisją Europejską w duchu współpracy; przyświecają nam te same wartości - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar po spotkaniu z wiceszefową KE Verą Jourovą.

Szef resortu sprawiedliwości zapewnił na wspólnej konferencji z wiceprzewodniczącą KE o zaangażowaniu na rzecz jak najszybszego wykonania kamieni milowych.

Bodnar mówił, że wizyta Jourovej w Polsce ma wymiar symboliczny, ponieważ spotkanie przedstawicieli rządu z Komisją Europejską odbywa się w duchu współpracy. "Przyświecają nam te same wartości. Wartości europejskie w postaci rządów prawa są takie same na gruncie traktatów unijnych, jak i na gruncie polskiej konstytucji" - mówił Bodnar.

"Cieszę się, że możemy mówić wspólnym językiem i działać na rzecz rozwiązania tych problemów, które zostały stworzone przez ostatnie lata" - dodał.

Bodnar podarował Jourovej zdjęcie autorstwa Chrisa Niedenthala, zrobione podczas protestów przed Sądem Najwyższym w 2017 r.(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Rafał Białkowski