W Europie wciąż żyje się dobrze. Obrazują to różnego rodzaju rankingi dotyczące jakości życia. W raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych (World Happiness Report 2023) w pierwszej dziesiątce krajów o największym poczuciu szczęścia mieszkańców znajduje się sześć krajów z Unii Europejskiej. Zdaniem autorów tego rankingu najlepszymi miejscami do życia są: Finlandia, Dania oraz Islandia. Podobne wnioski płyną z raportu U.S. News Best Countries. W pierwszej dziesiątce tego rankingu znalazło się sześć państw europejskich. Z kolei w zestawieniu Quality of Life Index (ocena na połowę 2023 r.) w pierwszej dziesiątce znajduje się pięć krajów Unii Europejskiej.

Reklama

Cały artykuł przeczytasz w najnowszym wydaniu Magazynu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP