W piątek, po spotkaniu w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że jest pod wrażeniem polskich wysiłków na rzecz przywracania praworządności, które są - jak mówiła - zdecydowane i opierają się na uruchomionych już reformach. Szefowa KE poinformowała, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszy spójności i Funduszu Odbudowy.

We wpisie na platformie X Błaszczak stwierdził, że "praworządność w Polsce skończyła się 13 grudnia 2023 roku" - w tym dniu zaprzysiężony został rząd Donalda Tuska. Według szefa klubu PiS "od tego czasu mieliśmy m.in. zamach na media publiczne i nielegalne przejęcie prokuratury".

"Brukselskim urzędnikom nie chodziło o żadną praworządność, tylko o to, żeby potulny i uległy polityk, taki jak Donald Tusk, objął władzę w Polsce. Za odblokowanie KPO, Polska zapłaci wysoką cenę w postaci zgody Donalda Tuska na wszystkie oczekiwania unijnych decydentów - na pakt migracyjny, wejście do strefy euro, zmiany w traktatach i ekoterror. Teraz to Donald Tusk musi spłacić swój dług" - napisał Błaszczak.

Według niego, "pieniądze z KPO powinny znaleźć się w Polsce dużo wcześniej i nieść realną pomoc". "Koalicja 13 grudnia pisząc wniosek o wypłatę KPO, powoływała się na ustawę przyjętą w czasach rządów PiS. Uzasadniali, że jest ona dowodem na spełnienie warunku przywrócenia praworządności" - napisał b. wicepremier i b. szef MON w rządzie PiS.

KE na początku czerwca 2022 r. zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE środków w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła wówczas, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

Ponadto jesienią 2022 r. KE wstrzymała wypłaty dotacji na realizowane inwestycje z przypadających Polsce ponad 75 mld euro z funduszy spójności w ramach unijnego budżetu na lata 2021-2027 - decyzja ta również wiązała się ze sporem z ówczesnym polskim rządem w kwestii praworządności.

20 lutego b.r. minister sprawiedliwości Adam Bodnar przedstawił w Brukseli plan reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Środki przekazywane państwom członkowskim z unijnego Funduszu Odbudowy mają formę dotacji i pożyczek. Warunkiem ich otrzymania jest spełnienie określonych w Krajowym Planie Odbudowy warunków, tzw. kamieni milowych, czyli postępów w reformach i inwestycjach. Polski KPO jest wart 25,3 mld euro w dotacjach i 34,5 mld euro w pożyczkach. Warszawa złożyła pierwszy dokument o wypłatę środków w grudniu 2023 r., wnioskując o 6,3 mld euro.