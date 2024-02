Pierwsze 6,3 mld euro z KPO miałoby trafić do Polski w ok. dwa miesiące od przyszłotygodniowej decyzji kolegium komisarzy - poinformował w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Dodał, że trochę wcześniej do kraju mogą trafić pierwsze pieniądze z polityki spójności.