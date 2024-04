Szef Rady Europejskiej do Trumpa: Nie daj się zastraszyć Putinowi

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zwrócił się w piątek na platformie X do byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, apelując do niego, by nie dał się "zastraszyć Putinowi". My się nie dajemy - podkreślił, przypominając, że wsparcie UE dla Ukrainy wynosi 143 mld euro.