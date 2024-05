Wybory do parlamentu Katalonii. Czy były premier Puigdemont zostanie aresztowany po powrocie do Hiszpanii?

W niedzielę o godz. 9 we wspólnocie autonomicznej Katalonii, na północnym wschodzie Hiszpanii, rozpoczęły się wybory do regionalnego parlamentu. Do udziału w nich dopuszczono 5,7 mln obywateli, spośród których ponad 200 tys. zagłosuje po raz pierwszy.