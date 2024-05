Donald Tusk powiedział po spotkaniu z prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calvino, że razem z innymi premierami europejskimi będzie chciał za kilka dni przedstawić inicjatywę budowy żelaznej kopuły nad Europą. Dodał, że chce go przedstawić "tej i przyszłej Komisji (Europejskiej), tej i przyszłej Radzie Europejskiej". "Tak, aby idea paneuropejskiej obrony powietrznej, tej żelaznej kopuły nad Europą stawała się coraz mniej marzeniem, a coraz bardziej realnym, praktycznym planem" - podkreślił.

Reklama

Tusk podziękował prezes EBI za gotowość do współpracy, jeśli chodzi o ochronę polskiej granicy, która jest jednocześnie granicą zewnętrzną Unii. "Tam również, budując Tarczę Wschód, budując system fortyfikacji, będziemy równocześnie zabezpieczali naszą granicę poprzez inwestycje w środowisko naturalne. Będziemy także potrzebowali infrastruktury, która powinna być wykorzystana także dla celów cywilnych" - mówił.

Premier podkreślał, że dzisiaj "udaje się pozyskiwać środki europejskie w postaci kredytów i grantów na szeroko pojęte bezpieczeństwo i stabilność Europy oraz Polski". "Będziemy korzystali z tych możliwości europejskich, ponieważ (...) bezpieczeństwo Europy zależy w dużym stopniu od bezpieczeństwa Polski" - powiedział.

Reklama

300 mln euro od EBI na polsko-francuski komponent systemu

Premier Donald Tusk ocenił, że plan budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą posunął się o krok do przodu. Poinformował, że podpisana w poniedziałek umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na polski system satelitarny opiewa na 300 mln euro.

"Dzisiaj możemy liczyć na bardzo tanie, korzystne kredyty na rzecz inwestycji, które będą służyły cywilnym zadaniom, a równocześnie będą sprzyjały naszej obronności i bezpieczeństwu" - powiedział szef rządu po spotkaniu z prezeską Europejskiego Banku Inwestycyjnego Nadią Calvino.

Jak mówił, do takich należy podpisana w poniedziałek umowa dotycząca polskiego programu satelitarnego, realizowanego we współpracy z Francją. Podkreślił, że obecność Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tym projekcie jest "nie do przecenienia".

"Mówimy o 300 mln euro, a więc kwocie niebagatelnej, dzięki której nasz plan budowy żelaznej kopuły nad Polską i Europą posunął się o krok do przodu" - powiedział Tusk. Premier podkreślił, że systemy satelitarne i systemy rozpoznania będą niezbędną częścią tego projektu.

sno/ ewes/ ann/ reb/ mok/