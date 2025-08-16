500 plus dla seniorów 65+. Jak wysoką emeryturę trzeba mieć, żeby otrzymać to świadczenie?

Świadczenie to jest oficjalnie nazywane świadczeniem uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i potocznie bywa określane jako 500 plus dla seniora. Nie jest to świadczenie przysługujące automatycznie wszystkim osobom po ukończeniu 65 lat. Kluczowym warunkiem jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Oprócz tego, należy spełnić kryterium dochodowe. Kwota dodatku wynosi maksymalnie 500 zł miesięcznie. Świadczenie jest wypłacane razem z emeryturą lub rentą i nie podlega opodatkowaniu ani nie jest wliczane do dochodu przy innych świadczeniach publicznych.

Świadczenie uzupełniające - dla kogo?

Świadczenie uzupełniające, czyli 500 plus dla seniora, może otrzymać:

Osoba musi mieć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez ZUS, KRUS lub inny uprawniony organ.

Mieć ukończone 18 lat (czyli również osoby po 65 roku życia).

Mieszkać na stałe w Polsce.

Pobierać emeryturę lub rentę, a łączna kwota wszystkich świadczeń publicznych brutto nie może przekraczać określonego progu dochodowego.

Jeśli osoba nie pobiera innych świadczeń emerytalno-rentowych ani podobnych, również może otrzymać świadczenie, pod warunkiem posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli oboje małżonkowie spełniają warunki, mogą otrzymać dodatek każdy osobno, co oznacza możliwość łącznie 1000 zł wsparcia dla gospodarstwa domowego.

500 plus dla seniora 65+. Próg dochodowy i zasada "złotówka za złotówkę"

Od 1 marca 2025 roku próg dochodowy uprawniający do pełnej kwoty świadczenia uzupełniającego, czyli 500 plus dla seniora, wynosi 2552,39 zł brutto miesięcznie. Jeśli suma świadczeń publicznych jest niższa lub równa tej kwocie, senior otrzyma pełne 500 zł. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie jest pomniejszane o kwotę przekroczenia progu (zasada "złotówka za złotówkę"). Przy dochodzie równym lub wyższym niż 2552,39 zł świadczenie nie przysługuje.

Co ważne, progi te są waloryzowane. Od 1 marca 2025 roku próg dochodowy uprawniający do pełnej kwoty świadczenia uzupełniającego (500 zł) wynosi 2552,39 zł brutto miesięcznie. Łączna kwota świadczeń wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 2552,39 zł brutto.

500 plus dla seniora - wniosek

Aby ubiegać się o świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek (formularz ESUN) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od tego, gdzie pobierana jest emerytura lub renta. Wniosek o 500 plus dla seniora należy złożyć w ZUS – można to zrobić osobiście w placówce, przesłać pocztą lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, w tym orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu (np. decyzję o przyznaniu emerytury). Wniosek może złożyć także przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik lub opiekun faktyczny.

Warto odróżnić świadczenie uzupełniające od dodatku pielęgnacyjnego. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat (przyznawany z urzędu) lub osobom w młodszym wieku, które posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji. Kwota dodatku pielęgnacyjnego jest niższa niż 500 zł (od marca 2025 r. wynosi 348,22 zł miesięcznie) i nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Świadczenie uzupełniające natomiast jest skierowane do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i jego przyznanie zależy od dochodu.