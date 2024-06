"Deputowani Odrodzenia (partia Macrona - PAP) od niedzieli przechodzą od konsternacji do rozgoryczenia. Zaniepokojeni, w sytuacji politycznej, która wydaje im się niekorzystna, liczą na swoje umocowanie terytorialne, by dojść do drugiej tury i uzyskać ponowny wybór" - relacjonuje dziennik. Zastrzega, że pojawia się też "duch oporu".

Powyborcze rozliczenia w partii Macrona

Na przykład, była wiceprzewodnicząca grupy Odrodzenia w Zgromadzeniu Narodowym, Nadia Hai podkreśla, że stawką jest "my albo skrajności" (skrajne partie polityczne - PAP). Okręg wyborczy Hai to Yvelines w stołecznym regionie Ile-de-France. Jednak w innym okręgu - Herault, na południu kraju, nastroje są mniej bojowe. W tym okręgu skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe wygrało w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyprzedzając listę obozu prezydenckiego o 23 punkty procentowe. "Jesteśmy w tej walce w narożniku, na skraju maty i mamy mało sił, by nadrobić (straty). Ale jeśli nie wygramy, to nas nie będzie" - mówi deputowany Patrick Vignal.

Są też deputowani, którzy nie zgadzając się z decyzją prezydenta o rozwiązaniu parlamentu, zadecydowali, że odejdą z polityki. "Le Monde" podaje, że ogółem około 15 parlamentarzystów obozu prezydenckiego uznało, że nie będzie ubiegać się o kolejny mandat.

Strategie wyborcze parlamentarzystów obozu prezydenckiego

Dziennik relacjonuje, że większość parlamentarzystów decyduje się nie umieszczać na plakatach czy ulotkach wyborczych loga partii i wizerunku Macrona. Liczą raczej na własne "zakorzenienie" w okręgu wyborczym, a także na popularność premiera Gabriela Attala. "Pod koniec siedmiu lat urzędowania prezydent skupia na sobie pewną dozę niezadowolenia. Nie mogę nic z tym zrobić, widzę to, (...) ale niczego nie zmienimy, a na pewno nie w trzy tygodnie" - mówi deputowania z departamentu Rodanu, Anne Brugnera.

Przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się we Francji 30 czerwca i 7 lipca.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)