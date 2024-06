Partia Le Pen i Republikanie wystawią wspólnych kandydatów w 70 okręgach wyborczych

Eric Ciotti, szef Republikanów we Francji, ogłasza 'historyczne' porozumienie z Bardellą, mimo że jego partia go wyklucza. To pierwszy przypadek, gdy przywódca partii gaullistowskiej przerwał 'kordon sanitarny' wobec skrajnej prawicy, budząc kontrowersje na francuskiej scenie politycznej.