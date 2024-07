Włoski rząd komentuje wyniki wyborów we Francji

W pierwszym komentarzu do niedzielnych wyborów szefowa włoskiego rządu oświadczyła: „Gratuluję Zjednoczeniu Narodowemu i jego sojusznikom wyraźnego sukcesu w pierwszej turze. Jeśli chodzi o drugą turę, ja zawsze traktuję z szacunkiem dynamikę polityczną i wyborczą w innych krajach”.

“Z całą pewnością - dodała premier cytowana przez agencję Ansa - mamy do czynienia z bardzo spolaryzowanym scenariuszem, w którym ja oczywiście wolę prawicę”.

Obawy o stabilność polityczną we Francji

Wicepremier Tajani z Forza Italia należącej do Europejskiej Partii Ludowej podkreślił: „Jestem zaniepokojony ryzykiem braku stabilności. Ważne jest to, by Europie udało się zachować stabilność”.

„Przed wszelkim komentarzem musimy czekać na głosowanie w drugiej turze. Lecz ważna jest stabilność we Francji, bo to oznacza także stabilność rynków. Będziemy współpracować z każdym rządem wybranym przez obywateli francuskich” - zapewnił Tajani podczas spotkania z dziennikarzami w Mediolanie.

Matteo Salvini gratuluje Marine Le Pen

Pierwszym włoskim politykiem, który pogratulował zwycięstwa skrajnej prawicy Marine Le Pen, był jej polityczny sojusznik wicepremier, lider Ligi Matteo Salvini.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

sw/ ap/