Włoska policja zlikwidowała międzynarodową grupę przestępczą odpowiedzialną za produkcję 30 proc. fałszywych euro w Europie

Szokujące odkrycie we wschodniej dzielnicy Barra: za ruchomą ścianą garażu, otwieraną pilotem, policja znalazła drukarnię fałszywych banknotów. Międzynarodowa grupa przestępcza produkowała tam banknoty o nominale 20, 50 i 100 euro. Funkcjonariusze skonfiskowali 2,7 mln euro, 31 drukarek cyfrowych i wszelkie materiały potrzebne do produkcji. Czy to koniec szaleństwa fałszerzy, których 'dzieła' stanowiły aż 30 proc. sfałszowanych pieniędzy w obiegu w Europie?