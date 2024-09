Autorzy raportu zauważają, że w większości krajów i terytoriów rozwiniętych gospodarczo, w których panują silne rządy prawa, zdecydowana większość mieszkańców twierdzi, że czuje się bezpiecznie spacerując samotnie po swoich terenach nocą. "To samo dotyczy krajów, w których populacja jest pod ściślejszą kontrolą państwa. Na przykład, uczucia te były niemal powszechne w 2022 r. w krajach takich jak Kuwejt” - czytamy w raporcie.

Reklama

Kraje z najwyższym poziomem zaufania do policji

W najnowszej edycji indeksu najwyższy poziom zaufania do prawa i porządku miał Tadżykistan z wynikiem 96 pkt. Na drugim miejscu, z wynikiem na poziomie 92 pkt., znalazły się Finlandia, Islandia, Kuwejt, Luksemburg, Norwegia i Wietnam. Na trzecim miejscu sklasyfikowana została Szwajcaria z wynikiem 91 pkt.

Reklama

Kraje z najniższym poziomem zaufania do policji

Najniższy poziom zaufania odnotowano w Liberii z wynikiem zaledwie 49, co w dużej mierze przypisuje się wysokiemu odsetkowi respondentów, którzy byli ofiarami przestępstw i ich brakowi zaufania do policji. Republika Konga, Sierra Leone i Gambia również znalazły się na końcu rankingu zaufania do prawa i porządku.

Zaufanie do policji w Polsce

Wśród 140. badanych państw, Polska, z wynikiem 83 pkt., znalazła się na 11. pozycji wraz z Australią, Kambodżą, Kanadą, Chorwacją, Grecją, Łotwą, Maltą, Wielką Brytanią i USA.