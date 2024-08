Reklama

O możliwości zatrudnia w policji mieszkających w Polsce obcokrajowców powiedział jeszcze wiosną tego roku ówczesny szef MSWiA, obecnie europoseł KO, Marcin Kierwiński.

Policji brakuje ludzi. Rekordowe wakaty

Ministra zapytano przed kilkoma miesiącami na antenie Radia Zet, czy jest taka szansa, aby szeregach polskiej policji zaczęli służyć obcokrajowcy, a jego odpowiedź niejednego wprawiła w osłupienie. Polityk przyznał bowiem, że wyjście takie jest brane pod uwagę.

- Komenda Główna Policji prowadziła analizy pod kątem skorzystania z obcokrajowców jako np. pracowników cywilnych(…). Rozważałbym możliwość zatrudnienie obcokrajowców mieszkających na terytorium Polski jako pracowników cywilnych – powiedział Kierwiński.

I gdy wszyscy już o jego słowach zapomnieli, dwójka posłów postanowiła sprawdzić, czy to tylko takie sobie polityczne gadanie, czy też rzeczywiście coś jest na rzeczy. Anna Gembicka oraz Jarosław Sachajko zapytali w interpelacji poselskiej MSWiA, jak to jest z tym zatrudnieniem w policji i co resort stara się zrobić, aby nie brakowało nam w Polsce policjantów. Chcieli też wiedzieć, czy wykonano jakieś kroki na drodze do zatrudniania w policji obcokrajowców. I jak się okazuje, prace nad zmianami trwają.

„Zostały zainicjowane działania wspierające ww. formację, w tym rozwiązania legislacyjne, które mają przyczynić się zarówno do pozyskania kandydatów, jak i motywować do pozostawania w służbie doświadczonych funkcjonariuszy. Podjęto prace legislacyjne prowadzące do zmiany przepisów obowiązujących w procedurze kwalifikacyjnej do służby w Policji, które mają umożliwić powrót do służby byłych funkcjonariuszy, w szczególności doświadczonych, co pozwoli zapełnić wakujące stanowiska, zwłaszcza te wymagające wyższych kwalifikacji” – wyjawia wiceminister spraw wewnętrznych, Czesław Mroczek.

Obcokrajowcy do policji? MSWiA odpowiada

Ale sięgnięcie po byłych policjantów to nie jest jedyny pomysł resortu, aby policji nie brakowało chętnych. Szykowane jest przygotowanie specjalnej procedury naborowej dla absolwentów tzw. klas mundurowych, co ma pomóc stworzyć dla nich bardziej dogodne warunki postępowania tak, aby było ono możliwie najkrótsze i preferowało ich kwalifikacje. MSWiA chce też zmian w samym szkolnictwie.

„Przewidziano wprowadzenie możliwości tworzenia w szkołach ponadpodstawowych odpowiednich oddziałów dla klas o profilu mundurowym, a także opracowanie dla tych klas odpowiednich wymagań programowych i szkoleniowych adekwatnych do potrzeb służby w Policji. W tym miejscu należy wskazać, że projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem oddziałów o profilu mundurowym oraz ułatwieniem powrotu do służby w Policji i Straży Granicznej, został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 23 lipca 2024 r.” – twierdzi wiceminister.

Polityk nie uciekł również od podstawowego pytania, czyli, czy rozważane jest zatrudnianie w policji obcokrajowców, choćby jedynie w pionie cywilnym. Wyjaśniając pytającym go posłom zastrzegł, że policjantem może zostać jedynie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

„W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie możliwości zatrudniania obcokrajowców w szeregach służb mundurowych resortu spraw wewnętrznych i administracji” – brzmi odpowiedź ministra Mroczka.

Nie wiadomo zatem, co miał na myśli poprzedni szef MSWiA, gdyż w myśl obowiązującego prawa, nawet by zostać cywilnym pracownikiem policji, konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego.

Na koniec 2023 roku w policji było ponad 10 tysięcy wakatów, kiedy jeszcze rok wcześniej liczba ta ledwo przekraczała 4 tysiące. Obecnie, zaledwie w ciągu pół roku, liczba ta wzrosłą do ponad 15 tys. Najmniejsza dziura kadrowa w policji przypadała na lata: 2009, 2016 i 2021.