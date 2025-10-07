Powrót Trumpa na TikToka: „Jesteście mi coś winni”

- Do tych wszystkich młodych ludzi na TikToku: uratowałem TikToka, więc jesteście mi coś winni. Teraz patrzycie na mnie w Gabinecie Owalnym i pewnego dnia jeden z was będzie siedział za tym biurkiem. I też będzie wykonywał świetną robotę - podkreślił Trump na nagraniu zamieszczonym na jego profilu.

Pierwsze wideo Trumpa od jesieni 2024 roku

To pierwsze wideo opublikowane na profilu Trumpa na TikToku od jesieni 2024 r., czyli od kampanii prezydenckiej. Profil ma ponad 15 mln obserwujących.

Również wiceprezydent J.D. Vance w poniedziałek zamieścił pierwsze od listopada nagranie na TikToku. - Hej, z tej strony J.D. Vance. Chciałem was poinformować, że wznawiamy profil wiceprezydenta na TikToku. W ostatnich miesiącach byłem trochę leniwy, koncentrowałem się na pracy wiceprezydenta, a nie na TikToku, to się zmieni - powiedział wiceprezydent.

TikTok w USA

Z TikToka korzysta w USA ponad 170 mln użytkowników.

Dekret Trumpa o TikToku

Pod koniec września Trump podpisał dekret dotyczący umowy, która przewiduje, że za działania TikToka na terytorium USA będzie odpowiadać nowe konsorcjum firm z siedzibą w USA. Większość w konsorcjum będą stanowić amerykańscy inwestorzy, w tym koncern informatyczny Oracle. Obecny właściciel aplikacji, ByteDance, ma posiadać mniej niż 20 proc. akcji. Dekret potwierdza, że warunki umowy dotyczącej sprzedaży aplikacji odpowiadają amerykańskiemu bezpieczeństwu narodowemu i są zgodne z prawem.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)