TikTok na skraju zmiany właściciela

Jak podał we wtorek Reuters, umowa w sprawie przejęcia amerykańskiej działalności TikToka, którą wynegocjował z Pekinem prezydent Trump, jest już bliska finalizacji. Dzięki niej ta największa na świecie platforma społecznościowa, licząca 170 mln amerykańskich użytkowników, będzie mogła nadal działać w USA.

Reklama

Zgodnie z ustawą – TikTok w USA tylko z nowym właścicielem

Zgodnie z ustawą amerykańskiego Kongresu TikTok miał w USA zostać zamknięty, chyba że jego aktywa zostałyby sprzedane Amerykanom. Rodzimi nabywcy TikToka się znaleźli.

Według Reutera liczący na świecie 2 mld użytkowników TikTok zostanie w USA przejęty przez amerykańskie konsorcjum, a Chińczycy z ByteDance zachowają mniej niż 20 proc. udziałów.

Konsorcjum z Oracle jako nabywca TikToka w USA

Wśród inwestorów, którzy mieliby przejąć amerykańską działalność platformy, znajduje się Oracle – producent oprogramowania, ostatnio błyskawicznie wzbogacający się na przechowywaniu danych. To Oracle, wedle informacji Reutera, ma obsługiwać chmurę, która będzie przechowywać dane amerykańskich użytkowników TikToka.

81-letni Larry Ellison, założyciel Oracle’a (dawniej Software Development Laboratories), nie skończył żadnej wyższej uczelni, choć zaczynał studia na uniwersytetach w Illinois i Chicago. Pracował jako programista, a w firmę, która jest dziś jednym z gigantów technologicznych Doliny Krzemowej, zainwestował na początku własne pieniądze – 1200 dolarów.

Dzięki rewolucji AI, na którą postawił, i zapotrzebowaniu na przechowywanie danych w chmurze Ellison należy dziś do najbogatszych ludzi na świecie. Jak podał 10 września portal Yahoo Finance, w wyniku wzrostu akcji Oracle’a fortuna Ellisona sięgnęła niemal 400 mld dolarów. Tego dnia stał się bogatszy niż właściciel SpaceX Elon Musk.

Według amerykańskich mediów obaj panowie się przyjaźnią. Musk bywa gościem na hawajskiej wyspie Ellisona. Musk zapytany przez republikańskiego polityka Teda Cruza o to, która ze znanych mu osób jest najbystrzejsza, bez wahania wskazał właśnie Ellisona.

Jak ocenił dziennik „Daily Telegraph”, Ellison pozostawał dotąd w cieniu swoich młodszych rywali z Doliny Krzemowej. Nie był nadmiernie aktywny w mediach społecznościowych i rzadko udzielał wywiadów. A jeśli było o nim głośno, to ze względu na ekstrawaganckie zakupy. Nabył np. nieruchomość stylizowaną na japoński pałac cesarski z XVI wieku, a także słynny pub The Eagle and Child w Oksfordzie, ulubione miejsce spotkań C.S. Lewisa i J.R.R. Tolkiena.

Ellison uchodzi za pioniera rozwoju sztucznej inteligencji. W lipcu br. brytyjskie media rozpisywały się o jego inwestycjach w Wielkiej Brytanii. W Oksfordzie Ellison ufundował instytut badawczy swojego imienia, który zajmie się m.in. rozwojem AI. Oracle zapowiedział także inwestycję o wartości 5 mld dolarów w brytyjskie centra przechowywania danych, aby sprostać „szybko rosnącemu zapotrzebowaniu” na usługi w chmurze.

Larry Ellison: Pionier AI i miliarder w drodze do władzy

Jeśli transakcja przejęcia kontroli nad TikTokiem dojdzie do skutku, właściciel Oracle’a będzie już nie tylko jednym z najpotężniejszych przedsiębiorstw technologicznych, ale umocni także swoją pozycję w mediach. A jak podkreśla „Daily Telegraph”, ułatwią mu to bliskie kontakty z prezydentem Trumpem.

W przeszłości Ellison był hojnym sponsorem liberalnego prezydenta USA Billa Clintona. Zainwestował także setki milionów dolarów w think tank Institute for Global Change, założony przez byłego brytyjskiego premiera Tony’ego Blaira.

Według „Daily Telegraph” zażyłość Ellisona i Blaira, który nazwał założyciela Oracle’a „strażnikiem ogromnej części światowych danych”, datuje się z czasów, kiedy Oracle dostarczał oprogramowanie rządowym agendom Wielkiej Brytanii.

Dawny sponsor liberałów jest jednak od kilku lat sprzymierzeńcem Donalda Trumpa, a według brytyjskiego „Guardiana” od 10 lat wspiera Republikanów.

W 2020 roku zorganizował w swojej posiadłości w Kalifornii zbiórkę funduszy na rzecz Trumpa. Jak zauważyły amerykańskie media, podczas drugiej kadencji Trumpa Ellison wielokrotnie pojawił się już w Białym Domu.

Z jakim celami Larry Ellison przejmuje TikToka?

W styczniu br., w pierwszym dniu urzędowania, prezydent Trump podpisał dekret dający TikTokowi czas na znalezienie rodzimego nabywcy. To wtedy amerykański prezydent przyznał, że chciałby, aby TikToka kupił Elon Musk lub Larry Ellison, o którym powiedział, że jest nie tylko pionierem technologii, ale „kimś w rodzaju prezesa wszystkiego”.

Inwestycje w media Ellisona to nie tylko TikTok. Skydance – firma medialna jego syna Davida – przejął w tym roku Paramount – właściciela m.in. nadającej w Wielkiej Brytanii telewizji Channel 5 i amerykańskiej stacji CBS.

Według amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal” Ellison ma teraz na oku hollywoodzkiego giganta Warner Bros. Discovery, konglomerat medialny i rozrywkowy, którego częścią jest także polski TVN. Gdyby Ellisonowi udało się przejąć także Warner Bros. Discovery, jego medialne wpływy objęłyby także HBO i CNN.

Jak ocenił na łamach „Daily Telegraph” Alex DeGroote, analityk mediów, w USA trwa „konserwatyzacja” programów i struktury własności stacji telewizyjnych. Dziennik ocenia, że Ellison, mając znakomite relacje z prezydentem Trumpem, może odegrać ważną rolę w przesunięciu mediów w USA na prawo.

Według gazety już pojawiły się sygnały, że nabyte przez syna Ellisona media skręcają w prawo. Należąca do Paramount stacja CBS zwolniła np. prowadzącego program Late Show Stephena Colberta kilka dni po tym, jak nazwał „łapówką” decyzję swojej firmy o zawarciu ugody z Donaldem Trumpem. Prawnicy prezydenta pozwali CBS za nadanie dwóch ich zdaniem różnych wersji odpowiedzi wiceprezydent Kamali Harris na pytanie o Gazę. Odpowiedzi wyemitowano w audycji 60 Minutes, w trakcie kampanii prezydenckiej w 2024 roku.

Jak podało amerykańskie radio NPR, firma Davida Ellisona zatrudniła także w CBS News konserwatystę, Kennetha Weinsteina, byłego prezesa bliskiego administracji Trumpa think tanku Hudson Institute. Ma on pełnić rolę kogoś w rodzaju rzecznika pilnującego neutralności stacji, oskarżanej przez Biały Dom o stronniczość.