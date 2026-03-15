Jak wynika z analizy PIE, 46 proc. osób pracujących w urzędach administracji publicznej korzysta z narzędzi generatywnej AI do zadań zawodowych. Sztuczna inteligencja jest częściej wykorzystywana na stanowiskach kierowniczych i przez osoby na stanowiskach technicznych, jednak różnice nie są duże - ocenili analitycy.

AI coraz częściej wykorzystywana w administracji

Z raportu wynika, że młodzi pracownicy częściej korzystają z narzędzi AI, lepiej oceniają swoje kompetencje w tym zakresie i bardziej obawiają się negatywnego wpływu AI na swoje stanowisko pracy.

16 proc. badanych obawia się, że ich stanowisko pracy może zostać zastąpione przez tę technologię w perspektywie pięciu lat - podał PIE. Z kolei 36 proc. urzędników wskazało, że AI wpłynie w znacznym stopniu na miejsca pracy w administracji publicznej. 29 proc. pracowników technicznych (tj. personel na stanowiskach z zakresu cyfryzacji, np. informatycy, programiści) oceniło, że AI wpłynie pozytywnie na ich pozycję na rynku pracy. Tego samego zdania było 16 proc. pracowników nietechnicznych (personel realizujący zadania administracyjno-merytoryczne).

Jak ocenili eksperci PIE, osoby techniczne znajdują się w grupie zawodów o najwyższej podatności na AI, a jednocześnie w stosunkowo niewielkim stopniu dostrzegają ryzyko zastąpienia ich pracy i znacznie częściej oceniają zmiany związane z upowszechnianiem AI jako korzystne dla ich pozycji na rynku pracy. Zdaniem instytutu, może się to wiązać ze sposobem korzystania przez te osoby z AI. „Pracownicy techniczni szukają w ten sposób dokumentacji lub instrukcji do wykonania zadań technicznych, częściej też korzystają z możliwości edukacyjnych, które dają duże modele językowe. Być może oceniają, że w ten sposób skutecznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, co długoterminowo będzie stanowiło ochronę przez zastąpieniem przez bardziej rozwinięte systemy sztucznej inteligencji” - ocenili analitycy.

Zdaniem PIE, wyniki raportu NASK wskazują na duży potencjał wdrażania AI w administracji publicznej, m.in. dlatego, że wśród urzędników widać chęć do uczenia się (87 proc. ankietowanych wzięłoby udział w kursach). Zdaniem PIE stosunkowo niewielki poziom obaw o utratę zatrudnienia też powinien sprzyjać szerszej adopcji tej technologii.

Jednocześnie badani wyrazili nadzieję na zmniejszenie liczby powtarzalnych, rutynowych działań dzięki AI. „Tym, co wybija się na pierwszy plan w oczekiwaniach respondentów jest ułatwienie nawigowania w gąszczu przepisów i dokumentów” - podkreślili analitycy. Dodali, że sztuczna inteligencja daje zatem szansę na pokonanie jednej z największych przeszkód w usprawnianiu krajowej administracji.

Raport NASK powstał na bazie badania ilościowego (CAWI) i jakościowego (FGI), zrealizowanego w okresie 20 października – 7 listopada 2025 r. Badanie objęło 6 tys. 93 odpowiedzi z 1 tys. 361 urzędów centralnych i samorządowych. Respondentami byli pracownicy na stanowiskach technicznych, nietechnicznych i kierowniczych. (PAP)

