Administracja Trumpa może pobić historyczny rekord

„Administracja Trumpa jest na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord i deportować prawie 600 tys. nielegalnych imigrantów nim minie rok od powrotu prezydenta Donalda Trumpa na urząd. Ponad 2 miliony nielegalnych imigrantów opuściło Stany Zjednoczone, w tym 1,6 miliona to dobrowolnie deportowani, a ponad 527 tys. deportowani” – podkreśliła rzeczniczka resortu Tricia McLaughlin.

Tzw. dobrowolne deportacje

Ministerstwo promuje tzw. dobrowolne deportacje, wydając miliony na reklamy, w których informuje, że osoby, które zgłoszą się do tego programu, otrzymają po tysiąc dolarów i bilet na samolot - zaznaczyła stacja ABC News. Nie wiadomo, ile środków przekazano imigrantom, którzy zgłosili chęć opuszczenia Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Trump podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał przeprowadzenie masowych deportacji osób, które przebywają w USA nielegalnie. Obrońcy praw człowieka uważają, że służby posuwają się w swoich działaniach przeciwko imigrantom zbyt daleko.

Rekordowa liczba nielegalnych migrantów

Portal Axios podał, powołując się na badanie przeprowadzone przez ośrodek Pew Research Center, że w lipcu 2023 r. liczba nielegalnych imigrantów w USA sięgnęła rekordowych 14 mln.

Raport pokazał, że w ciągu pierwszych dwóch lat prezydentury Joe Bidena doszło do gwałtownego wzrostu liczby nielegalnych imigrantów w USA. Nasiliło to negatywne reakcje w społeczeństwie, co pomogło Trumpowi wrócić do Białego Domu - twierdzi serwis.

Ze wstępnych danych wynika, że liczba imigrantów, przebywających w USA w sposób nielegalny, nadal rosła w 2024 r., ale spadła na początku tego roku, gdy druga administracja Trumpa rozpoczęła obławy na imigrantów i zakończyła obowiązywanie wielu środków ochronnych.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska