"Decyzja Zjednoczonego Królestwa odzwierciedla rosnący międzynarodowy konsensus dotyczący tego, że Huawei i inne podmioty stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ są zależne od Chińskiej Partii Komunistycznej" - napisał O'Brien.

"Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z Wielką Brytanią, jak też licznymi innymi partnerami i sojusznikami, aby promować innowacje i różnorodność w łańcuchach zaopatrzenia sieci G5" - dodał O'Brien.

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił wcześniej we wtorek, że od przyszłego roku operatorzy telekomunikacyjni będą mieli zakaz zakupu nowego sprzętu 5G od chińskiego giganta technologicznego.

Zaledwie pod koniec stycznia rząd zgodził się na dopuszczenie Huawei do tworzenia sieci 5G. Jak wyjaśnił we wtorek w Izbie Gmin minister cyfryzacji, kultury, mediów i sportu Oliver Dowden, zmiana decyzji nastąpiła po zasięgnięciu opinii Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), które oceniało wpływ sankcji nałożonych na chińską firmę przez Stany Zjednoczone.

W maju USA, które od dawna przekonują, że ze względu na powiązania z chińskimi władzami, sprzęt tej firmy może być używany do szpiegowania, nałożyły na nią kolejne sankcje. Zabraniają one Huawei używania w jakimkolwiek sprzęcie chipów komputerowych opartych na amerykańskich konstrukcjach. To wywołało obawy, że firma może zacząć stosować niebudzące zaufania technologie zastępcze i skłoniło NCSC do rekomendacji zmiany styczniowej decyzji.

Chiny ostrzegały brytyjskie władze, że wykluczenie Huawei negatywnie wpłynie na współpracę handlową, co dla Wielkiej Brytanii w przededniu wyjścia z UE było równie istotnie. Ponadto operatorzy telekomunikacyjni zwracali uwagę, że obecnie nie ma na rynku realnej alternatywy wobec sprzętu Huawei i wykluczenie go spowoduje duże i kosztowne opóźnienia w budowie sieci 5G.

Na początku lipca szef francuskiej agencji cyberbezpieczeństwa Guillaume Poupard poinformował, że Francja nie wykluczy sprzętu Huawei ze swego rynku. Dodał jednak, że jego agencja rekomenduje, by operatorzy, którzy nie korzystają obecnie ze sprzętu Huawei, nie inwestowali w niego.

Stany Zjednoczone od ponad roku naciskają na sojuszników, by całkowicie wykluczyli Huawei z wdrożeń sieci 5G. Waszyngton powołuje się wymogi bezpieczeństwa narodowego i ryzyko wykorzystania sprzętu dostawcy do celów wywiadowczych przez Pekin. (PAP)