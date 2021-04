Harris zadeklarowała pomoc po spotkaniu za pośrednictwem Zooma z prezydentem Gwatemali Alejandro Giammateim.

"Chcemy z wami współpracować (...) w sposób, który przyniesie nadzieję Gwatemalczykom, że będą mieli dla siebie perspektywy jeśli zostaną u siebie" - powiedziała Harris. Wiceprezydent została powierzona misja ograniczenia fali imigrantów z Ameryki Środkowej, która spowodowała kryzys na południowej granicy USA.

USA przeznaczą 125 mln dolarów na pomoc humanitarną w celu przeciwdziałania skutkom suszy i niedostatków żywności oraz pandemii Covid-19 oraz 104 mln na wzmocnienie bezpieczeństwa uchodźców. Dodatkowe 26 mln zostanie przeznaczone na działania związane ze zdrowiem i edukacją, a kolejne 55 mln na wsparcie rolnictwa i zapewnienie posiłków dla dzieci szkolnych. Pomoc przeznaczona jest dla Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru. Mimo nowej pomocy Harris nie odpowiedziała na prośbę o sprzedaż Gwatemali szczepionek przeciwko Covid-19.

Jednocześnie szef MSZ Gwatemali Pedro Brolo ogłosił nowe porozumienie z USA w sprawie współpracy służb granicznych, mających ograniczyć migrację do USA. Do Gwatemali ma przybyć grupa funkcjonariuszy USA, by szkolić miejscowe służby, zaś gwatemalscy urzędnicy mają pomóc w znalezieniu rodzin nieletnich imigrantów, którzy przybywają do USA.

Kraje Ameryki Środkowej są głównym źródłem rosnącej liczby nieletnich samodzielnie podróżujących do USA. Według władz Meksyku, w marcu 18 tys. dzieci z tych krajów przekroczyło granice w drodze do Stanów Zjednoczonych. Według Brolo, jednym z czynników zachęcających migrantów była zmiana władzy w USA i wiążące się z tym oczekiwanie "większych korzyści" dla imigrantów. (PAP)