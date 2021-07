Gazociąg w najbliższych tygodniach zostanie ukończony. Teraz Berlin i Waszyngton mają wypracować rozwiązanie, które uniemożliwi Moskwie odcinanie Kijowa od gazu, ale wydaje się, że będzie to trudne. – Zdjęcie sankcji odbiło się niezadowoleniem w Kongresie i Niemcy muszą to uwzględnić. Stany chcą większego konsensusu w podejściu do Rosji; Amerykanie oczekują współpracy w tej materii – mówił w podkaście „Brussels Sprouts” Jeff Rathke, szef Instytutu Współczesnych Studiów Niemieckich na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Waszyngtonie.