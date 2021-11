Po przyjęciu ustawy o infrastrukturze prezydent USA Joe Biden obiecuje swym rodakom odczuwalną poprawę warunków bytowych. "Wasze życie zmieni się na lepsze - i to dosłownie" - powiedział we wtorek Biden w Woodstock w stanie New Hampshire.

Wizyta Joe Bidena w Woodstock jest początkiem tygodniowej podróży przedstawicieli rządu federalnego po kraju, podczas której mają oni promować program inwestycji infrastrukturalnych. Reklama Uchwalony przez Kongres - z poparciem części Republikanów w obydwu izbach - pakiet wydatków to jeden z największych tego typu plan inwestycji w historii kraju i jeden z najważniejszych projektów politycznych prezydenta Bidena. W jego skład wchodzą wydatki ok. 1,2 bln dolarów przez 7 lat, z czego 550 mld to nowe wydatki, nieuwzględnione we wcześniejszym budżecie. 110 mld dolarów zostanie przeznaczone na remonty dróg i mostów, 66 mld na kolej, 65 mld na rozszerzenie sieci internetu szerokopasmowego na cały kraj, 65 mld na odnowę sieci energetycznej, 50 mld na ochronę przed zmianami klimatu i 40 na transport publiczny. Program przewiduje również budowę ogólnokrajowej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Według prezydenta Bidena inwestycje mają zapewnić Ameryce trwały rozwój gospodarczy, stworzyć miliony miejsc pracy oraz być kluczowym elementem w rywalizacji z Chinami, które od lat przeznaczają wielkie środki na modernizację infrastruktury. "Za 50 lat historycy będą mówić o tym, że był to początek czasu, w którym Ameryka odzyskała konkurencyjność" - podkreślił Joe Biden podczas swego wystąpienia w Woodstock.