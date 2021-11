Na tegorocznej liście, publikowanej co roku przez amerykański resort dyplomacji, znalazły się Birma, Chiny, Erytrea, Iran, Korea Północna, Rosja, Arabia Saudyjska, Tadżykistan i Turkmenistan. USA uważa je za "kraje budzące szczególne zaniepokojenie" w związku z "systematycznym, trwającym i rażącym łamaniem wolności religijnej".

W porównaniu do ubiegłego roku, z listy usunięto Nigerię, a dodano Rosję. Na liście podmiotów niepaństwowych umieszczone zostały głównie organizacje terrorystyczne, w tym Asz-Szabab, Państwo Islamskie, talibowie i syryjski Hajat Tahrir asz-Szam.

Powód włączenia Rosji nie został podany, jednak Stany Zjednoczone wielokrotnie krytykowały Moskwę za prześladowanie świadków Jehowy. Grupa została zdelegalizowana w 2017 r. jako grupa "ekstremistyczna", zaś w październiku sąd skazał czworo członków grupy za "ekstremizm" na wyroki od 3,5 do 8 lat więzienia.

"W zbyt wielu miejscach na świecie nadal widzimy państwa prześladujące, aresztujące, grożące, więżące i zabijające osoby tylko dlatego, że starają się żyć w zgodzie ze swoimi przekonaniami" - powiedział Blinken w oświadczeniu zamieszczonym na stronach resortu.

"Ta administracja jest zaangażowana, by wspierać prawa każdej osoby do wolności religii i przekonań, w tym poprzez konfrontację i zwalczanie łamiących to prawo człowieka" - dodał.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)