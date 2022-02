"Bez względu na to, jak zostanie rozstrzygnięty konflikt militarny, (prezydent Rosji Władimir) Putin nie wygra. Jego celem jest pozbycie się obecnego rządu i zastąpienie go prorosyjskimi zdrajcami. Ale by obalić rząd, musiałby zniszczyć Ukrainę. A naród ukraiński nigdy nie zaakceptuje rządów putinowskich marionetek" - napisał w poniedziałek na Twitterze republikański senator, który jest wiceprzewodniczącym senackiej komisji ds. wywiadu.

Rubio ostrzega jednak, by nie lekceważyć Putina i jego gróźb.

Mam nadzieję, że negocjacje dyplomatyczne zakończa rzeź na Ukrainie, ale dla Putina "negocjacje" to po prostu kolejne narzędzie w jego wojennym arsenale - użyje go, by zdobyć czas na przegrupowanie swoich wojsk i odbudowanie linii zaopatrzeniowych - zauważa w innym tweecie amerykański senator.

To wielki błąd zakładać, że Putin będzie podejmować takie decyzje jak kiedyś, to nie ten człowiek, z którym mieliśmy do czynienia w 2008 roku - podkreśla. "Stary Putin był okrutnym, ale wyrachowanym zabójcą. Nowy Putin jest jeszcze bardziej niebezpieczny" - dodaje.

"Jeżeli Rosjanie będą przegrywać konwencjonalną wojnę, ich doktryna wojenna zakłada eskalację, której celem jest wymuszenie negocjacji, przeprowadzoną przez niestrategiczne, krótkodystansowe pociski rakietowe, ostrzał artyleryjski lub miny lądowe z ładunkami jądrowymi" - pisze w kolejnej wiadomości Rubio.