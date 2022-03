"Odpowiemy na to, a natura naszej odpowiedzi będzie zależała od natury użycia" przez Rosjan - powiedział Biden, odpowiadając na pytanie dziennikarza o reakcję Zachodu na użycie przez Rosję broni masowego rażenia.

Pytany, czy chodzi o reakcję militarną, prezydent USA nie wykluczył tego.

"Odpowiemy proporcjonalnie. Jeśli pyta pan, czy NATO przekroczy (granicę), podejmiemy decyzję, jak to się już stanie" - powiedział Biden.

Biden: Ostrzegłem Xi, że jeśli pomoże Rosji, zagrozi to relacjom handlowym Chin z Zachodem

Powiedziałem prezydentowi Chin Xi Jinpingowi, że jeśli Chiny pomogą Rosji, narażą na ryzyko swoje relacje handlowe z Zachodem - powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden w Brukseli. Jak dodał, stosunki handlowe z Zachodem są kluczowe dla przyszłości Chin, znacznie bardziej niż te z Rosją.

"Nie wysunąłem żadnych gróźb, ale wskazałem, jak wiele amerykańskich i zagranicznych korporacji wyszło z Rosji w konsekwencji jej barbarzyńskiego zachowania. I wskazałem, że wiem (...), iż on ma interes w tym, by zachować relacje gospodarcze z Europą i Stanami Zjednoczonymi i że narażałby je na znaczące ryzyko" - oświadczył Biden podczas konferencji prasowej po szczytach przywódców G7 i NATO.

Zrelacjonował w ten sposób swoją rozmowę z prezydentem Chin na temat ewentualnych konsekwencji w razie materialnej pomocy ChRL dla Rosji.

"Myślę, że Chiny rozumieją, że ich przyszłość gospodarcza jest znacznie bliżej związana z Zachodem, niż z Rosją" - dodał Biden.

Biden: Musimy utrzymać sankcje i jedność Zachodu nie tylko przez kolejny miesiąc, ale i cały rok

Musimy zapewnić, że działania, które prowadzimy wobec Rosji zostaną utrzymane nie tylko przez kolejny miesiąc, ale i cały rok - powiedział prezydent USA Joe Biden po czwartkowych spotkaniach przywódców NATO i G7 w Brukseli.

"Główna rzecz to zapewnić teraz, po miesiącu (wojny na Ukrainie), że podtrzymamy to, co robimy nie tylko przez kolejny miesiąc, czy następny miesiąc, ale przez resztę całego roku" - oświadczył Biden, w odpowiedzi na pytanie, czy sankcje zmienią zachowanie Rosji.

"Jeśli jesteś Putinem i myślisz, że Europa pęknie w ciągu miesiąca, sześciu tygodni, czy dwóch miesięcy (...) oni mogą to wytrzymać przez kolejny miesiąc. Ale dlatego musimy pozostać w pełni, totalnie, całkowicie zjednoczeni" - dodał amerykański prezydent.

Biden stwierdził też, że osobiście jest za wykluczeniem Rosji z grona państw G20, choć dodał, że niektóre państwa - wymienił tu Indonezję - mogą być temu przeciwne. Dodał, że jeśli nie uda się wykluczyć Rosji, w spotkaniach grupy powinna uczestniczyć również Ukraina.