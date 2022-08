Kirby powiedział, że będzie to już 17. pakiet sprzętu dla Ukrainy pochodzący bezpośrednio z amerykańskich magazynów. Łączna wartość obiecanej pomocy wojskowej dla Kijowa od początku rosyjskiej inwazji to niemal 8 mld dolarów. Nie podano dotąd szczegółów pakietu poza tym, że będzie zawierał dodatkowe rakiety do zestawów HIMARS oraz amunicję artyleryjską do haubic 155mm.

W piątek ukraińskie ministerstwo obrony poinformowało, że ostatnie cztery wyrzutnie HIMARS dotarły na Ukrainę, co zwiększyło ich liczbę do 16.

Kirby poinformował, że pakiet był omawiany podczas piątkowej rozmowy telefonicznej w gronie szefa dyplomacji USA Antony'ego Blinkena, doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana oraz najwyższego rangą dowódcy wojskowego gen. Marka Milleya z ich ukraińskimi odpowiednikami.