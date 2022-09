Jak pisze "New York Times", Sullivan użył sformułowania "katastrofalne konsekwencje" we wszystkich trzech wywiadach, jakich udzielił w niedzielę amerykańskim stacjom telewizyjnym. Odmówił podania szczegółów odpowiedzi USA na użycie broni jądrowej przez Rosję, dodał jednak, że Rosja "bardzo dobrze rozumie, co Stany Zjednoczone zrobią w odpowiedzi (...) bo im to wyłuszczyliśmy". Sullivan zapowiedział też dodatkowe dotkliwe sankcje, jeśli Rosja zdecyduje się na aneksję okupowanych terytoriów.

W podobny sposób wyraził się sekretarz stanu USA Antony Blinken w wywiadzie dla programu "60 Minutes" w telewizji CBS.

"To bardzo ważne, by Moskwa od nas to usłyszała i wiedziała, że konsekwencje będą przerażające, i bardzo jasno to wyraziliśmy" - powiedział. Dodał później, że użycie broni jądrowej będzie miało "katastrofalne efekty dla - co oczywiste - kraju, który jej użyje, ale również dla wielu innych krajów".

Jak podał w niedzielę "Financial Times", także inne państwa NATO ostrzegły Rosję na temat konsekwencji użycia broni atomowej. Według źródeł dziennika odpowiedź ta prawdopodobnie nie będzie jądrowa, jednak Rosja zostanie ukarana uderzeniem konwencjonalnym.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński