Amerykanie do tej pory nie wysyłają Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ze względu na obawy, że sprowokuje to Rosjan do eskalacji konfliktu. Rzeczniczka rosyjskiego resortu spraw zagranicznychgroziła, że dostawy takiej broni z USA oznaczać będą, iż Stany Zjednoczone „bezpośrednio staną się stroną konfliktu”. Mając na uwadze takie komentarze, urzędnicy Pentagonu tłumaczyli więc, że wysłanie rakiet to „mała nagroda” i „wysokie ryzyko”.