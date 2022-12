Reklama

Opublikowany w nocy z poniedziałku na wtorek dokument zakłada wydatki budżetowe na poziomie 1,7 biliona dolarów, z czego około połowy, 858 mld USD, stanowią wydatki obronne. Dołączona do budżetu ustawa o pomocy dla Ukrainy opiewa na 44,9 mld USD, ponad 7 mld więcej, niż wnioskował prezydent Joe Biden.

Co najmniej 900 mln dolarów pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz 13 mld pomocy gospodarczej

Wśród zakładanych wydatków znajduje się 9 mld dolarów na program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego USA kupują uzbrojenie dla Ukrainy, a także 11,8 mld USD na zastąpienie broni przekazywanej Ukrainie przez USA oraz na kraje, które zdecydowały się przekazać broń na prośbę Waszyngtonu. Niemal 1 mld ma zostać przeznaczony na zwiększenie produkcji i zakup amunicji oraz rakiet w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Tekst projektu zakłada też co najmniej 900 mln dolarów pomocy humanitarnej dla Ukrainy oraz 13 mld pomocy gospodarczej.

Poza pomocą dla Ukrainy, do budżetu dołączono m.in. zakaz używania TikToka na służbowych telefonach przez urzędników federalnych, a także reformę procedur liczenia i certyfikowania głosów elektorskich w wyborach prezydenckich. Ta druga ustawa ma utrudnić podważanie wyników wyborów, by nie dopuścić do powtórki chaosu wokół tej procedury z 2020 roku.

Wynegocjowany przez polityków z obydwu partii projekt budżetu musi zostać przyjęty do piątku, kiedy przestanie obowiązywać obecne prowizorium budżetowe. Według CNN, głosowanie w Senacie planowane jest na czwartek, po czym dokument trafi do Izby Reprezentantów.

Lider Republikanów w Senacie Mitch McConnell wezwał członków partii do głosowania za budżetem, wskazując na zwiększenie budżetu obronnego i uszczuplenie programów socjalnych, w tym ulg podatkowych na dzieci. Mimo to wielu polityków Partii Republikańskiej krytykowało projekt i zadeklarowało głosowanie przeciwko.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński