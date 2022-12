Jeśli jednak prawdą jest, że najwięcej mówią o nas pierwsze, spontaniczne reakcje, to działania oraz słowa konserwatystów tuż po wyborach pokazały prawdziwe oblicze tej formacji. Na wieść, że tamą, która powstrzymała „czerwoną falę”, były w dużej mierze głosujące po raz pierwszy zetki (drugi największy w historii udział 18-29-latków, czyli pokolenia Z, w wyborach) pospołu z singielkami, prawica zawyrokowała: winny jest wiek wyborców oraz ich stan cywilny. - Musimy podnieść wiek uprawniający do głosowania do 21. roku życia - zasugerował wpływowy konserwatywny ekonomista i radiowiec Peter Schiff. - A jeszcze lepiej do 28 lat. Młodzież jest dziś niedojrzała i nie wie, co robi - poprawiła go Brigitte Gabriel, aktywistka antymuzułmańska związana z religijną prawicą magnata medialnego, teleewangelisty Pata Robertsona. Z kolei pomysł na okiełznanie niesfornych liberalnych singielek przedstawiła niezawodna stacja Fox News. - Demokraci piorą kobietom mózgi i uprawiają rodzaj polityki, który ma za zadanie utrzymywać je w stanie niezamężnym. Musimy je wydać za mąż. Kobiety, czas się zakochać i ustatkować! Panowie, pora włożyć im na palec obrączkę! - grzmiał z anteny komentator polityczny Jesse Watters, stojąc na tle infografiki pokazującej, że na republikanów głosowało 56 proc. mężatek i tylko 31 proc. singielek.