31,381 bln dol. – tyle wynosi obecny limit zadłużenia Stanów Zjednoczonych, wyznaczony przez Kongres w grudniu 2021 r. Kwota ta została osiągnięta w czwartek, co spowodowało, że Departament Skarbu USA został zmuszony do sięgnięcia – po raz 16. w historii – po „nadzwyczajne środki”. Obejmują one m.in. wstrzymanie części inwestycji funduszu emerytalnego pracowników federalnych. Taki krok był konieczny, by kupić czas. Teraz amerykańscy parlamentarzyści do 5 czerwca powinni osiągnąć porozumienie w sprawie zwiększenia pułapu długu i uniknięcia niewypłacalności rządu.