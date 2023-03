Jak informuje Reuters, powołując się na dwa źródła zbliżone do spikera Izby, spotkanie z liderką Tajwanu może zastąpić oczekiwaną wizytę McCarthy'ego na wyspie. Tsai miała zostać zaproszona, by wystąpić w bibliotece prezydenckiej Ronalda Reagana w Simi Valley na obrzeżach Los Angeles, a także odwiedzić Nowy Jork podczas podróży, która obejmie również Gwatemalę i Belize. Do spotkania polityków ma dojść w Kalifornii, skąd pochodzi McCarthy.

"Financial Times" przekazał, że to tajwańska polityk przekonała Republikanina, by spotkać się tam, a nie na Tajwanie, by uniknąć agresywnej odpowiedzi chińskiego wojska, tak jak stało się po wizycie poprzedniej spiker, Nancy Pelosi. Wówczas ChRL przeprowadziły bezprecedensowe manewry wojskowe w pobliżu wyspy i wystrzeliły rakietę, która przeleciała nad jej terytorium.

McCarthy już w ubiegłym roku zapowiadał, że zamierza odwiedzić Tajwan. Według źródeł agencji Reutera, ewentualne spotkanie z Tsai w USA nie musi oznaczać całkowitego zarzucenia planów wizyty w późniejszym terminie.

Pytana w poniedziałek o te doniesienia rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre odmówiła komentarza, tłumacząc, że spotkanie nie zostało jeszcze ogłoszone.

Według doniesień, Biały Dom miał odradzać wizyty Pelosi, choć publicznie twierdził, że miała ona do tego prawo. Jednocześnie przedstawiciele administracji twierdzili, że Chiny wykorzystały wydarzenie, by zwiększyć presję na Tajwan i wykreować "nową normalność", jeśli chodzi o działania chińskiego wojska wokół wyspy.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński