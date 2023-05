Pentagon poinformował we wtorek, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż do Polski zaawansowanych zasobników celowniczo-obserwacyjnych Sniper do samolotów F-16. Szacunkowa wartość transakcji to 124,7 mln dol.

Głównym dostawcą zasobników Sniper będzie firma Lockheed Martin z Orlando, na Florydzie - przekazał Pentagon. Reklama Zasobnik Sniper, który jest podwieszany pod samoloty bojowe, ma za zadanie identyfikowanie, wykrywanie i śledzenie celów taktycznych, a także oznaczanie ich laserowo. Zastosowanie Snipera pozwala na zintegrowanie wszystkich rodzajów uzbrojenia, które korzystają z naprowadzania laserowego i GPS.