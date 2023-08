Jak zauważa "New York Times", fotografia Trumpa wykonana podczas zatrzymania w areszcie w związku z zarzutami w Georgii jest bezprecedensowym i historycznym dokumentem. Ale niemal natychmiast stała się dla sztabu Trumpa narzędziem do mobilizacji elektoratu i pozyskiwania wpłat na kampanię.

Reklama

Zdjęcie na wagę fotela prezydenta

Minuty po publikacji wizerunku Trumpa srogo patrzącego w obiektyw policyjnej kamery, komitet wyborczy Trumpa rozesłał do milionów adresów email z nagłówkiem: "Z ostatniej chwili: Zdjęcie już jest!".

Reklama

"Głębokie państwo próbuje uczynić z prezydenta Trumpa Wroga Publicznego #1 za to, że ważył się rzucić wyzwanie skorumpowanej klasie rządzącej w Waszyngtonie. Teraz nawet zmusili go do zrobienia oficjalnego zdjęcia do kartoteki policyjnej, by przedstawić go jako przestępcę przed całym światem" - napisano w e-mailu, zachęcającym do wpłat na kampanię byłego prezydenta. Sztab oferował przy tym "darmową" koszulkę z wizerunkiem Trumpa z aresztu z Atlanty.

Wpis na platformie X

Zachęceniu do wsparcia kampanii służył też Trumpowi jego pierwszy od dwóch lat wpis na Twitterze, znanym obecnie jako platforma X. Trump wkleił link przekierowujący do strony, na której można dokonać darowizny oraz na grafikę z napisem "INGERENCJA WYBORCZA. NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ!". (https://twitter.com/realDonaldTrump).

Gadżety od ex-prezydenta

W kampanijnym sklepie z gadżetami pojawiły się też przedmioty z tym samym zdjęciem: t-shirty i koszulki za 34 dolary, kubki za 25 dol. pokrowce na kubki za 15 dol., czy naklejki na samochód za 12 dol.

Podpiąć się pod wizerunek Trumpa

W ślad Trumpa poszli również inni politycy, w tym republikańska senator Marsha Blackburn, która także zachęcała do wpłat na kampanię, wykorzystując zdjęcie z zatrzymania Trumpa. Próby te spotkały się z szybką reakcją sztabowców Trumpa. Doradca byłego prezydenta Chris LaCivita pogroził na platformie X "kampaniom, komitetom lub oszustom", próbującym zmonetyzować wizerunek Trumpa bez pozwolenia".

"Weźmiemy się za was. Nie będziecie oszukiwać darczyńców" - napisał.

Były prezydent i inni z kartoteką

Mimo że były prezydent w czwartek w Atlancie został zatrzymany już po raz czwarty w związku z postawionymi zarzutami karnymi - tym razem w sprawie zmowy w celu obalenia wyniku wyborów w Georgii - to we wcześniejszych sprawach władze nie wymagały zrobienia mu zdjęcia do kartoteki. Szeryf obejmującego Atlantę hrabstwa Fulton Pat Labat postanowił jednak, że były prezydent zostanie poddany takiej samej procedurze, jak inni zatrzymani.

Podobnie stało się w przypadku 18 wspólników Trumpa, oskarżonych w tej sprawie, w tym byłego szefa personelu Białego Domu Marka Meadowsa i byłego burmistrza Nowego Jorku Rudy'ego Giulianiego.Wszyscy musieli też wpłacić kaucje, by uniknąć tymczasowego aresztu w otoczonym złą sławą ośrodku w Atlancie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński