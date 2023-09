Prezydent Duda wraz z Pierwszą Damą przyjechał do hotelu Lexington na Manhattanie, tradycyjnego miejsca pobytu polskiej delegacji, ok. 22.00 czasu lokalnego. W niedzielę prezydent rozpocznie oficjalny program swojej kolejnej wizyty w USA od złożenia wieńców pod pomnikiem katyńskim w Jersey City, w stanie New Jersey oraz spotkania z przedstawicielami Polonii w szkole katolickiej Christ the King w dzielnicy Queens, gdzie wręczy odznaczenia zasłużonym działaczom.

Będzie mówił o kwestiach związanych z bezpieczeństwem

W kolejnych dniach Duda weźmie udział w Szczycie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG Summit) w siedzibie ONZ, spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem a także z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem. We wtorek wystąpi w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego, spotka się z przywódcami państw bałtyckich i weźmie udział w tradycyjnym przyjęciu organizowanym przez prezydenta USA dla światowych przywódców.

"Będę mówił tam o tych kwestiach, które są dzisiaj dla nas i dla naszej części Europy najważniejsze, a mianowicie o kwestiach oczywiście związanych z bezpieczeństwem, z tym, w jaki sposób budować bezpieczeństwo, zarówno to bezpieczeństwo energetyczne, jak i dzisiaj przede wszystkim wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i odradzającego się ewidentnie rosyjskiego imperializmu" - zapowiedział prezydent przed wylotem z Warszawy. Dodał też, że podczas przyjęcia spodziewa się, że będzie miał możliwość rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem. Wcześniej sygnalizował, że może także odbyć rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W środę prezydent Duda weźmie udział w debacie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Ukrainy, spotka się z przywódcami Wietnamu i Andory, zaś w czwartek będzie na forum Global Africa Business Initiative.

Z Nowego Jorku Oskar Górzyński