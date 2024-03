Dwa tygodnie po listopadowych wyborach prezydenckich w USA Biden skończy 82 lata. Natomiast Trump skończy 78 lat tego lata, więc obaj będą najstarszymi kandydatami na prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych. Jeśli Biden zostanie ponownie wybrany, przedłuży swój własny rekord jako najstarszy urzędujący prezydent. Natomiast Trump na ewentualnym starcie swojej prezydentury będzie starszy od Ronalda Reagana, który pod koniec swojej kadencji miał 77 lat, i wówczas był drugim najstarszym człowiekiem sprawującym najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych.

Miły starszy pan

Biorąc pod uwagę wiek potencjalnych prezydentów, nie dziwi, że wyborcy mają pytania dotyczące zdrowia i kondycji obu kandydatów. Szczególne obawy nawet wśród wyborców demokratycznych budzą wiek i stan zdrowia prezydenta Bidena. Uległy one wzmocnieniu w zeszłym miesiącu, gdy specjalny prokurator prowadzący dochodzenie w sprawie przechowywania przez prezydenta Bidena tajnych dokumentów z czasów, gdy był wiceprezydentem, określił go w swoim raporcie jako „sympatycznego starszego mężczyznę mającego dobre intencje i o słabej pamięci”.

Biden za stary na prezydenta?

Nowa ankieta przeprowadzona przez „The New York Times” i Siena College pokazuje, jak duże obawy budzi wiek Bidena: 73 procent zarejestrowanych wyborców uważa, że ​​jest on „po prostu za stary, aby być skutecznym prezydentem”. Dla porównania takie obawy w stosunku do Donalda Trumpa zgłasza 42 procent z nich. Co jeszcze bardziej uderzające, 61 procent głosujących na Bidena z 2020 roku uważa, że ​​jest on już za stary, podobnie jak 56 procent osób, które określiły się jako zwolennicy Partii Demokratycznej. Nie musi to jednak oznaczać, że ludzie nie będą na niego głosować, ponieważ nawet 59 procent głosujących na Bidena zgadza się, że jest on za stary, aby być skutecznym prezydentem, ale ma podobne obawy co do Trumpa.

Jak pokazuje wykres stworzony przez analityków Statista.com, zarejestrowani wyborcy są bardziej zaniepokojeni wiekiem Bidena niż Trumpa – prawie 50 procent wszystkich respondentów zdecydowanie zgadza się, że Biden jest za stary. Jeśli chodzi o wiek Trumpa, zaledwie 21 procent zarejestrowanych wyborców zdecydowanie zgadza się, że jest on za stary, aby być dobrym prezydentem.