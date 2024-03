"Nie ma nikogo mądrzejszego i lepszego przywódcy niż Viktor Orban. On jest fantastyczny" - przedstawiał w piątek szefa węgierskiego rządu Trump gościom jego klubu Mar-a-Lago. Nagranie z imprezy zamieścił Orban na swoim Instagramie. "On jest niekontrowersyjną postacią, bo mówi: 'będzie tak' i to tyle. Prawda? On jest szefem. To świetny przywódca, bardzo szanowany" - mówił Trump.

Węgierski premier spotkał się z byłym prezydentem USA w posiadłości Trumpa na Florydzie podczas trwającej od czwartku wizyty w Stanach Zjednoczonych. Obaj przywódcy nie szczędzą sobie pochwał. Orban przedstawiał Trumpa w wystąpieniach i wywiadach jako największą nadzieję na pokój na Ukrainie.

Jeszcze przed spotkaniem z Trumpem Orban odbył rozmowy w Waszyngtonie w czołowym konserwatywnym think-tanku Heritage Foundation. Heritage w ostatnim czasie zmienił orientację w zakresie polityki zagranicznej, m.in. zdecydowanie opowiadając się przeciwko wsparciu Ukrainy.

"Największa walka w międzynarodowej polityce odbywa się między globalistami i tymi, którzy wierzą w suwerenność narodową. Cieszę się, że widziałem w Heritage Foundation, że my suwerenniści też mamy wielu przyjaciół w USA" - napisał Orban na platformie X.

W planach wizyty węgierskiego szefa rządu nie ma spotkań z przedstawicielami obecnej administracji USA. Pytany w piątek, czy nie jest zaniepokojony spotkaniem Orbana z Trumpem, prezydent USA Joe Biden odparł do dziennikarzy: "jeśli nie jestem, wy powinniście".

Do spotkania odniósł się także podczas kampanijnego spotkania w Filadelfii. "Wiecie, z kim się on [Trump] dziś spotyka, w Mar-a-Lago? Z Orbanem z Węgier, który wprost stwierdził, że nie sądzi, że demokracja działa - on dąży do dyktatury. Oto z kim się spotyka" - mówił Biden.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński