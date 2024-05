"To mój wielki zaszczyt zaakceptować debatę w CNN przeciwko krętaczowi Joe Bidenowi, najgorszemu prezydentowi w historii Stanów Zjednoczonych i prawdziwemu zagrożeniu dla demokracji 27 czerwca" - oznajmił Trump na swoim portalu społecznościowym TRUTH Social. Dodał też, że przyjął propozycję zorganizowania debaty 10 września w telewizji ABC News.

"Donald Trump przegrał ze mną dwie debaty w 2020 r."

Trump zareagował w ten sposób na publiczne zaproszenie ze strony Bidena za pośrednictwem nagrania wideo opublikowanego w mediach społecznościowych.

"Donald Trump przegrał ze mną dwie debaty w 2020 r. Od tego czasu nie pojawił się na żadnej debacie. Teraz udaje, że chce znów ze mną debatować. Cóż, uczyń mój dzień lepszym, kolego" - powiedział Biden. Dodał przy tym, że "słyszał, że ma wolne środy", nawiązując do faktu, że środy są dniem przerwy w procesie karnym Trumpa w Nowym Jorku.

Do pierwszej z debat dojdzie tuż po oczekiwanym zakończeniu procesu Trumpa oraz powrocie Bidena ze szczytu G7 we Włoszech. Druga będzie miała miejsce przed rozpoczęciem głosowania korespondencyjnego w pierwszych stanach. Prezydent Biden domaga się jednak, by wbrew dotychczasowemu zwyczajowi, nie organizowała ich specjalnie powołana do tego komisja, lecz bezpośrednio telewizje wspólnie z kampaniami obu kandydatów. Sztab Bidena uważa, ze debaty w poprzednich latach były zbyt nastawione na urządzenie widowiska i chce też, by debaty odbyły się bez udziału publiczności i by umożliwić wyłączenie mikrofonu kandydatowi wybiegającemu ponad przyznany mu limit czasowy. Sztab Trumpa chce natomiast urządzenia jak największego spektaklu na dużym obiekcie. Zaproponował też dwa dodatkowe terminy, jeden w lipcu i jeden w sierpniu. Dodatkowo w lipcu ma się odbyć debata kandydatów na wiceprezydenta. Wybory odbędą się 5 listopada.

Joe Biden to krętacz, "przygotujmy się do walki"

"Krętacz Joe Biden jest najgorszym debatującym, z jakim kiedykolwiek się mierzyłem - nie umie nawet złożyć dwóch zdań! (...) Mocno rekomendowałbym nawet więcej niż dwie debaty i dla większych emocji, bardzo dużą arenę (...) Tylko powiedzcie mi kiedy, a będę na miejscu. 'Przygotujmy się do walki!!!'" - napisał Trump.

Jeszcze niedawno Biden sceptycznie podchodził do pomysłu zorganizowania debaty z Trumpem, mówiąc, że dojdzie do niej tylko jeśli Trump będzie się "dobrze zachowywał". W kwietniu jednak wyraził gotowość do pojedynku ze swoim poprzednikiem.

Tradycyjnie przed wyborami dochodziło do trzech telewizyjnych pojedynków między kandydatami, jednak w 2020 r. ze względu m.in. na pandemię odbyły się jedynie dwie.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński