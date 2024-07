Biden u progu rezygnacji? Kluczowa narada i seria wystąpień zdecydują o losie prezydenta

Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, znalazł się w ogniu krytyki po słabej debacie, a wśród Demokratów rosną wątpliwości, czy zdoła on utrzymać swoją kandydaturę na 2024 rok. Co więcej, Biały Dom intensyfikuje wysiłki, aby zaprezentować Bidena jako zdolnego do rządzenia przywódcę, organizując szereg publicznych wystąpień i wieców. Czy te działania wystarczą, by przekonać wyborców i złagodzić nastroje wewnątrz partii?