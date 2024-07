Barack i Michelle Obama poparli Kamalę Harris jako kandydatkę Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich. Państwo Obamowie poinformowali ją o tym przez telefon: "Zadzwoniliśmy żeby ci powiedzieć, że Michelle i ja z ogromną dumą popieramy cię i uczynimy wszystko, co w naszej mocy, by przeprowadzić cię przez te wybory do Gabinetu Owalnego" - słyszymy w rozmowie, którą były prezydent opublikował na platformie X.

Jak przyznał Obama, razem z żoną zadzwonili do swej „przyjaciółki Kamali Harris” wcześniej w tym tygodniu. Na X napisał: "Powiedzieliśmy jej, że naszym zdaniem będzie fantastyczną prezydentką Stanów Zjednoczonych i że ma nasze pełne poparcie. W tym krytycznym dla naszego kraju momencie uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zwyciężyła w listopadzie. Mamy nadzieję, że się do nas przyłączycie”.