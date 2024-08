Musk nowym pupilkiem Trumpa

Donald Trump powiedział, że zrobiłby z Elona Muska jednym z sekretarzy w swoim gabinecie, gdyby najbogatszy człowiek świata miał na to ochotę. Dodał przy tym, że bardziej prawdopodobne jest, że zaangażowałby dyrektora generalnego Tesli i SpaceX jako federalnego konsultanta ds. cięć kosztów.

Reklama

„Zdecydowanie umieściłbym go w gabinecie, ale nie wiem, jak mógłby to zrobić, biorąc pod uwagę wszystkie jego poczynania” – powiedział Trump w wywiadzie z byłym żołnierzem Navy SEAL Shawnem Ryanem i chwaląc Muska za jego biznesowy i nie tylko geniusza. „Ale mógłby, jak to się mówi, „konsultować się” z krajem i podsuwać naprawdę dobre pomysły, na przykład na temat sztucznej inteligencji” – dodał Trump.

Polityczna twarz Muska

Reklama

Rozważania stanowią najnowszy rozdział sagi Trump-Musk, która obejmowała również długą, choć pełną błędów, dyskusję z początku tego miesiąca na platformie społecznościowej Muska X, dawniej znanej jako Twitter. W tym czasie Musk, który coraz mocniej skręca w swoich wypowiedziach na „prawą stronę”, wezwał do powołania rządowej komisji do spraw przeglądu wydatków federalnych.

„Z przyjemnością pomogę w realizacji takiego zlecenia” – zapowiedział szef Tesli. W odpowiedzi Trump poparł ten pomysł, nazywając Muska „największym cwaniakiem”.

Ile osób obejrzało rozmowę Trump-Musk? Zdania są podzielone

Według X, do 26 sierpnia wywiad Trump-Musk został wyświetlony ponad 275 milionów razy, choć liczba ta obejmuje użytkowników, którzy po prostu przewijają go. Rzeczywista liczba odbiorców, szczególnie rozszerzona oglądalność, jest prawdopodobnie znacznie niższa. Trump powiedział natomiast, że była wyższa. Chwalił się w czasie wywiadu z Ryanem, że słyszał o 750 milionów ludzi, czyli ponad dwukrotnie większej liczbie niż wynosi populacja USA.

W co gra Musk?

Musk poparł Trumpa w wyborach prezydenckich w lipcu. Stworzył również superkomitet do działań politycznych, aby wesprzeć starania Trumpa o reelekcję.

Musk przyjął bardziej aktywną rolę w Waszyngtonie w ostatnich latach, a jego firmy szczycą się znaczącymi kontraktami rządowymi. Musk jest gotowy, aby stać się jeszcze większym graczem, jeśli Trump powróci do władzy. Po latach burzliwej relacji, w której obaj publicznie wymieniali się obelgami, szef SpaceX zbliżył się do kandydata Republikanów. Doradzał mu w kwestiach pojazdów elektrycznych i polityki kryptowalutowej.